Green pass: attività regolare al porto di Gioia Tauro, solo 20 portuali respinti

CATANZARO – Due contagi in più rispetto ai dati di ieri e con un numero inferiore di tamponi processati. Ieri i tamponi eseguiti erano stati 3.870 mentre dai dati di oggi sono 3.165. Risale anche il tasso di positività dall’1,78% di ieri al 2,24%. Sono 124 in più i guariti dal Covid in un solo giorno e due i decessi registrati a Reggio Calabria e Vibo Valentia che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 1.431.

Dei 71 nuovi positivi di oggi il maggior numero arriva dal territorio reggino, con 31 contagi. Segue Vibo Valentia con 21 nuovi casi, 18 si registrano nel territorio della provincia di Cosenza ed un solo positivo a Catanzaro.

Riguardo ai ricoveri migliora la situazione sia nei reparti di area medica dove scende di 5 unità il numero di pazienti in ospedale per un totale di 85 persone ricoverate, e di -3 nei reparti di terapia intensiva dove sono ricoverate per Covid 11 persone. L’asp di Catanzaro comunica un decesso in terapia intensiva del Policlinico appartenente all’ASP di Vibo Valentia.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti

– Catanzaro

CASI ATTIVI 86 (3 in reparto, 2 in terapia intensiva, 81 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 11.396 (11.240 guariti, 156 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 1.262 (21 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.238 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 26.531 (25.882 guariti, 649 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 221 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 221 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 8.148 (8.033 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 729 (53 in reparto, 6 in terapia intensiva, 670 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 29.268 (28.867 guariti, 401 deceduti).

– Vibo Valentia:

CASI ATTIVI 268 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 262 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 6.343 (6.242 guariti, 101 deceduti).