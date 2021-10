In Calabria +130 contagi, ma la positività crolla all’1,89%. Ricoveri in costante calo

COSENZA – Una quarantina di nuovi contagi in più rispetto a ieri (quasi tutti in provincia di Cosenza), portano il numero dei nuovi positivi in Calabria a superare nuovamente quota 100, ma va evidenziato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati più del doppio dei tamponi rispetto a ieri. Tra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore sono stati effettuati +6.916 test. Numeri che portano ad crollo del tasso di positività che si attesta all’1,89%. Dato estremamente positivo resta quello dei ricoveri. Anche oggi diminuisce il numero dei posti letto occupati in area medica e scende anche nelle unità di terapia intensiva. Risale di poco il numero delle vittime: oggi si contano due vittime.

Sono +130 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +90). I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +60 contagi, Catanzaro +10, Crotone +23, Vibo Valentia +8, Reggio Calabria +23, altra Regione o Stati esteri +5. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono gli 84.418 casi totali da inizio pandemia. Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, scende il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono in totale 3.214, con una diminuzione di 52 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 79.787 con un incremento di 182 persone nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri oggi si contano due vittime (una di queste a Cosenza) che portano il numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.417.

Ancora in calo i ricoveri

Continua a scendere il numero dei posti letto occupati sia in area medica (un ricovero e sette dimissioni) che nelle unità di unità di terapia intensiva. Sono complessivamente 134 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 122 si trovano nei reparti di malattie infettive (-7) e 12 in terapia intensiva (-2). Infine sono 3.080 le persone in isolamento domiciliare, con una diminuzione di 44 persone rispetto a ieri. Di queste, 325 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 146 (12 in reparto, 3 in terapia intensiva, 131 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11291 (11135 guariti, 156 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1320 (27 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1290 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26167 (25522 guariti, 645 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 202 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7973 (7859 guariti, 114 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1107 (63 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1038 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28536 (28142 guariti, 394 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 114 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 109 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6284 (6185 guariti, 99 deceduti)