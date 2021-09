Chiara è volata in cielo, domani i funerali. Proclamato il lutto cittadino a Lappano

COSENZA – Una famiglia distrutta dal dolore, così come l’intera comunità di Lappano che fino all’ultimo ha sperato e pregato nel recupero di Chiara Mazzotta, la bambina di 11 anni caduta dal balcone di casa. Il papà, la mamma e le sorelle, i nonni e gli zii non riescono a trovare conforto per la tragedia che ha colpito la loro famiglia. Chiara si è spenta per sempre. Dopo la dichiarazione di morte cerebrale da parte dei medici dell’ospedale Bambino Gesù di Roma martedì, il cuore dell’undicenne ha cessato di battere. La bambina non è riuscita a superare i gravissimi traumi conseguenza della caduta avvenuta nella frazione di Santo Stefano, a Lappano. Inizialmente trasportata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale dell’Annunziata e dopo una prima operazione, era stata successivamente trasferita in condizioni disperate all‘ospedale pediatrico di Roma con un volo dell’aeronautica militare. Domani pomeriggio, nella chiesa di Sant’Aniello a Cosenza si svolgeranno i funerali per dare l’ultimo saluto ad una bimba strappata troppo presto alla vita.

Il cordoglio del Sindaco, lutto cittadino a Lappano