Salvini vuole “sviluppo, sicurezza e velocità per la Calabria. Basta con i No”

Per quanto riguarda i contagi nel cosentino oggi sono stati accertati +118 nuovi contagi (in calo rispetto all’impennata record di ieri di +323 nuovi casi). Segue la provincia di Reggio Calabria con un incremento di +93 casi e quella di Catanzaro con +15 nuovi positivi. Nessun nuovo contagio è stato riscontrato nelle province di Crotone e Vibo Valentia.

Sono +226 i nuovi positivi accertati oggi dal dipartimento salute (ieri erano stati +593) con un numero in forte calo dei tamponi analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 1.887 (ieri erano stati 3.212).In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 659.556 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 704.480 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la regione raggiunge i 51.907 casi totali da inizio pandemia.

COSENZA – Mentre la pressione sull’Annunziata è in lenta diminuzione , con nuovi posti letto attivati negli spoke di Cetraro e Rossano, scende il numero dei nuovi contagi in Calabria ma, come sempre accade la domenica, sono poco più di 1.800 i tamponi processati. La situazione in provincia di Cosenza continua a rimanere difficile con i comuni che corrono ai ripari. Se a Cosenza, Rende e Mendicino i rispettivi sindaci hanno decretato la chiusura di tutte le scuole (nel comune alle porte del capoluogo Bruzio è anche vietato anche l’accesso a parchi, villette e luoghi pubblici e privati all’aperto nonché le visite ad amici e parenti), ad Acri e Crosia sarà decretata la zona rossa, misura che potrebbe interessare tutta la provincia.

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sla leggermente il numero di persone attualmente positive che superano quota 12mila: sono in totale 12.570 i casi attivi al momento, 14 in più rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 38.431, con un incremento di 209 persone in più. Rispetto a ieri scende il dato sulle vittime. Sono 3 i decessi registrate nelle ultime 24 ore che portano il totale dei morti a 906: quattro di queste a Cosenza.

Invariato il numero dei ricoveri, su le intensive

Restano invariati da ieri i ricoveri negli ospedali calabresi sempre quota 510, con un calo di due unità in area medica, mentre resta sale di due nelle terapie intensive. Ad oggi sono 511 le persone ricoverate complessivamente nei nosocomi calabresi. Di queste, 471 si trovano nei reparti di malattie infettive (+-2) e 40 in terapia intensiva (+2). Infine sale a 12.059 il numero di persone in isolamento domiciliare, 14 in più rispetto a ieri. Di queste, 61 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 6.465 (129 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 22 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 22 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 6.260 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.143 (9.736 guariti, 407 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 2.874 (64 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 27 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 2757 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.816 (4708 guariti, 108 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 1.041 (37 in reparto; 1004 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.599 (3.539 guariti, 60 deceduti)