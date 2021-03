Agricoltura, Caligiuri (Fi): "percorso d'ascolto con Governo, Regione e associazioni" - QuiCosenza.it

CATANZARO – “E’ necessario e urgente mettere in campo ogni azione per tutelare le tante risorse agricole di cui la Calabria gode. Per far questo è fondamentale l’ascolto dei rappresentanti di categoria”. Lo ha detto la senatrice Fulvia Michela Caligiuri, capogruppo di Forza Italia in commissione Agricoltura in occasione della tavola rotonda alla quale hanno partecipato anche i vertici regionali di Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Confcoperative, Legacoop, Uecoop, Agci e Federazione regionale dottori agronomi.

La senatrice ha ringraziato l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo per aver partecipato alla tavola rotonda ‘Calabria, agricoltura, opportunità’ e il sottosegretario alle Politiche agricole Francesco Battistoni per essersi reso disponibile a organizzare confronti periodici”. “L’ascolto avviato oggi – prosegue Caligiuri – è solo l’inizio di un percorso che ha come priorità la difesa e la valorizzazione dell’agricoltura calabrese”.