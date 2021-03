“Sfregiate quella donna con l’acido”. Le ferocia della ‘ndrangheta nell’inchiesta Perseverance

Era l’obiettivo, poi non realizzato, di alcuni indagati intercettati dell’inchiesta condotta dalla Dda di Bologna che ha permesso di rafforzare la conoscenza sull’organizzazione del gruppo emiliano, storicamente legato alla cosca Grande Aracri di Cutro

MODENA – Sfregiare una donna gettandole acido sul volto. Era l’obiettivo, poi non realizzato, di alcuni indagati nell’inchiesta di ‘Ndrangheta ‘Perseverance’ che ha permesso di rafforzare la conoscenza sull’organizzazione del gruppo emiliano, storicamente legato alla cosca Grande Aracri di Cutro.

L’inchiesta mostra il lato feroce della ‘ndrangheta che non ha limiti e non ha mai risparmiato nessuno. Una ulteriore conferma di quello che magistrati e investigatori che combattono quotidianamente le cosche sanno da anni – smentendo alcune false leggende che parlano di ‘ndranghetisti rispettosi di donne e bambini – viene dall’Emilia Romagna dove un’inchiesta della Dda Bolognese ha portato alla luce il progetto, poi sventato, di sfregiare una donna gettandole dell’acido sul volto. Inchiesta che ha inferto un duro colpo alla ‘ndrangheta ramificata in Emilia.

Le intercettazioni e la ferocia della ‘ndrangheta

In una registrazione del novembre 2019, tra Giuseppe Friyo, Domenico Cordua e un terzo uomo, gli investigatori intercettano il progetto dell’azione: “Ragazzi c’è da fare una lavorettino, se vi interessa eh (…) c’è da picchiare una donna…”. Risposta: “E che dobbiamo fare? Dobbiamo darle dei pugni?”. Cordua: “La mandate in ospedale…o le buttate un po’ di acido sulla faccia”. E ancora: “Dev’essere sfregiata?”. “Bravo, solo la faccia però. Le butti l’acido addosso e te ne vai”. Il blitz punitivo è stato poi sventato dagli investigatori.