Cosenza, Commissione Bilancio: “chiarire i tempi delle pendenze del Comune sui creditori”

Il Presidente della Commissione bilancio, d’Ippolito, ha chiesto alla Commissione straordinaria di liquidazione, informazioni sui tempi della procedura per definire le pendenze del Comune nei confronti dei creditori

COSENZA – La richiesta formale è rivolta alla Commissione straordinaria di liquidazione del Comune. Il Presidente della Commissione Consiliare bilancio di Palazzo dei Bruzi, Giuseppe d’Ippolito, a nome di tutti i componenti dell’organismo consiliare, ha chiesto di ricevere informazioni, in tempi sufficientemente brevi, in merito all’ammontare complessivo della massa passiva, in corso di definizione nell’ambito della procedura conseguente al dissesto finanziario dell’ente. Nella sua lettera d’Ippolito ha inoltre chiesto alla Commissione straordinaria di liquidazione di voler conoscere le somme vincolate, distinguendole da quelle ordinarie.

“La situazione di emergenza straordinaria determinata dalla pandemia da Covid-19 e che riguarda tutti gli italiani– sottolinea d’Ippolito – si riflette in modo inesorabile anche sulla situazione economica degli enti locali. Diventa imprescindibile mantenere alta l’attenzione e fare chiarezza sulla fase in cui versa l’intera procedura relativa alla definizione dei crediti, in particolare per dare una risposta concreta a tutti quei creditori che hanno iniziato a ricevere o riceveranno a breve le comunicazioni per l’eventuale accettazione della proposta transattiva formulata dall’Organo straordinario di liquidazione”.

“Ritengo – spiega ancora il Presidente della commissione bilancio – che nei confronti dei creditori, sui quali non dovranno gravare ulteriori sacrifici, sia importante fare chiarezza non solo sul quantum, ma anche sulla tempistica, atteso che l’importo, oggetto di transazione, sarà loro corrisposto in unica soluzione nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di acquisizione dell’accettazione. Avere certezze su quando i creditori potranno ricevere anche in parte le somme vantate potrà rappresentare un primo passo in avanti ed una boccata d’ossigeno verso la tanto sospirata ripartenza economica per tante attività che attendono da tempo di rimettersi in moto dopo il terribile stop provocato dalla pandemia”.