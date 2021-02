Occupa abusivamente un box comunale del mercato, denunciato

L’occupante è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e sono previsti ulteriori controlli mirati nei prossimi giorni

CROTONE – L’attività di ispezione della regolarità delle autorizzazioni alla occupazione dei box comunali nei mercati è stata avviata ieri e già nella fase iniziale della verifica è stato possibile accertare che uno dei box del mercato centrale di Piazza Pitagora di Crotone, che era stato riconsegnato dal precedente assegnatario al Comune, è risultato abusivamente occupato da una persona che è stata denunciata per i reati di occupazione abusiva di un immobile pubblico (artt. 633 e 639 bis del codice penale). E’ stato contestualmente attivato l’ufficio Patrimonio del Comune per la reimmissione nel possesso ed il ripristino delle condizioni di legalità.

I controlli riprenderanno nei prossimi giorni in sinergia con l’amministrazione e gli uffici del Suap, che stanno lavorando per il nuovo bando per regolarizzazione di tutti i mercati, in uno col processo di riordino di tutto il settore delle attività produttive cittadine per ritrovare un percorso di regolarità e legalità in un settore da tempo lasciato al libero arbitrio.