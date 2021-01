Caloveto, il medico di base va in pensione e non c’è il sostituto. Il sindaco: “soli in emergenza Covid”

“La comunità si trova senza assistenza medica e in estrema emergenza sanitaria”, scrive il sindaco all’Asp dopo il pensionamento del dottore precedentemente in carica

Caloveto (CS) – “Assistenza medica alla comunità, urge garantirne continuità e potenziare i servizi essenziali“. Così scrive il sindaco di Caloveto Umberto Mazza dopo che il posto di medico di base, nel comune, è rimasto ancora ad oggi vacante in seguito all’avvenuto pensionamento del dottor Luigi Labonia al quale l’Amministrazione ha tributato nei giorni scorsi un encomio pubblico per i suoi ininterrotti 35 anni di impegno a servizio della comunità.

Il sindaco Mazza in una nota trasmessa alla direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza – Distretto Ionio Sud, ha precisato che, “oltre alle ordinarie esigenze sanitarie di cui necessita, la comunità si trova a fronteggiare una estrema emergenza sanitaria. Pertanto – continua il primo cittadino nella lettera – non possiamo trascurare o differire in alcun modo le numerose richieste già pervenute dai nostri concittadini. In ogni caso – conclude Mazza – per urgenze, prescrizioni ed esami indifferibili restano per ora a disposizione i medici di guardia”