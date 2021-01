“Lande Desolate”, prosciolti Bruno Bossio e Adamo. I legali: “resa giustizia”

Prosciolti dall’ipotesi di accusa di corruzione nell’ambito della stessa inchiesta in cui Mario Oliverio è stato assolto. Il gup di Catanzaro ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per entrambi

COSENZA – La deputata del Pd Enza Bruno Bossio e suo marito, Nicola Adamo, già vice presidente della Giunta regionale della Calabria, sono stati prosciolti – perché “il fatto non sussiste” – dal gup di Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta “Lande desolate”. Il gup non ha così accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro emettendo invece una sentenza di non luogo a procedere. L’on. Bossio e Adamo – difesi dall’avvocato Ugo Celestino – erano accusati di corruzione. L’udienza davanti al gup si è svolta stamani, in contemporanea con quella al termine della quale è stato assolto, nell’ambito della stessa inchiesta, l’ex presidente della Regione Mario Oliverio.

I legali: “resa giustizia”

“Abbiamo atteso con fiducia la pronuncia, certi dell’assoluta correttezza dell’operato dell’on. Vincenza Bruno Bossio e di Nicola Adamo. Il Gup ha emesso una sentenza che rende pienamente Giustizia, tanto da ritenere inutile l’accertamento dibattimentale nei loro confronti per l’insussistenza del fatto“. Lo affermano, manifestando la loro “soddisfazione”, gli avvocati Ugo Celestino e Fabio Viglione difensori di Nicola Adamo e dell’on. Vincenza Bruno Bossio prosciolti dall’ipotesi d’accusa di corruzione contestata nell’ambito del procedimento “Lande Desolate” per i quali il gup ha emesso sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste”.

“Una formula – proseguono – totalmente liberatoria. La decisione chiude una vicenda che ha visto i nostri assistiti, pur massimamente rispettosi nei confronti dell’Autorità Giudiziaria, sempre fermi nella protesta di innocenza. Dopo i clamori dell’inchiesta riteniamo corretto che si dia adeguatamente conto dell’epilogo favorevole, anche nell’ottica di una corretta ed equilibrata informazione“.