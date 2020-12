Spaccio di droga, arrestate due persone

Due persone sono state arrestate con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – La polizia ha arrestato in flagranza di reato due persone, un nigeriano O.P. di anni 29 e un senegalese C. L. di anni 23. Nello specifico, il personale di polizia ha fatto irruzione nell’abitazione dei due giovani, e hanno trovato due involucri di sostanza stupefacente pronta per lo spaccio e ben occultata nella manica di un giubbotto altra sostanza stupefacente (circa200 grammi), nonché materiale per il confezionamento e strumenti di precisione per la misurazione della stessa. Su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, i due ragazzi sono stati sottoposti agli areresti domiciliari.