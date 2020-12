Cariati, sistema fognario in tilt: interventi di riparazione in corso

Si lavora in queste ore per eliminare definitivamente il problema determinato dal cattivo funzionamento di alcune stazioni di sollevamento. Il sindaco ha fatto sapere che verranno intraprese “azioni contro responsabili per omissioni e/o inadempienze a tutela dell’ambiente “

CARIATI (CS) – Si stanno registrando disagi alla rete fognaria del Comune di Cariati. L’amministrazione fa sapere che si potrebbero verificare disagi anche nelle prossime ore, determinati dagli interventi di manutenzione programmati ed in corso. Gli uffici comunali sono a lavoro per eliminare definitivamente il problema determinato dal cattivo funzionamento di alcune stazioni di sollevamento.

È quanto ha reso noto l’assessore ai servizi e manutenzione Sergio Salvati informando con il Sindaco Filomena Greco che l’ufficio comunale competente ha avviato l’iter per la redazione di un progetto di ricognizione, di riqualificazione e di efficientamento degli impianti delle stazioni di sollevamento di depurazione fognaria.

“La serie di interventi in atto segue quella già avviata alla fine di giugno, in occasione dei primi episodi anomali. L’attenzione e l’impegno dell’Esecutivo Greco per trovare soluzioni definitive e garantire il servizio nel piano della sua funzionalità, resta altissima. L’Amministrazione Comunale – aggiunge Salvati – si riserva di intraprendere ogni azione nei confronti di eventuali responsabili per omissioni e/o inadempienze a tutela dell’ambiente e dell’immagine della città”.

Sindaco e Assessore colgono l’occasione per informare, inoltre, che il responsabile dell’area tecnica ha comunicato a tutte le autorità competenti gli interventi che si stanno realizzando per risolvere l’emergenza in atto e gli eventuali disservizi che ne potrebbero derivare.