Agguati a Cassano, il Comune ai cittadini: “no all’omertà, i fatti sono gravi”

Il consiglio comunale ha approvato, all’unanimità, un ordine del giorno con il quale esprime forte apprensione per gli ultimi fatti delittuosi: “rafforzeremo la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio”

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Gli ultimi delitti avvenuti a Cassano – l’omicidio a giugno di Francesco Elia, imprenditore agricolo quarantenne e il più recente del cinquantenne cassanese Giuseppe Gaetani legato presumibilmente alla ‘ndrangheta – hanno scosso la città e in particolare e in particolare il consiglio comunale che ha approvato, all’unanimità, un ordine del giorno con il quale esprime forte apprensione per quello che viene segnalato come “un fenomeno di grave recrudescenza criminale che riguardano il territorio dell’intera Sibaritide” e “fa voto ai cittadini di non abbandonarsi al silenzio e all’omertà“. Con lo stesso ordine del giorno chiede il rafforzamento e il coordinamento della presenza delle Forze dell’Ordine “per sventare con rapidità azioni criminose ai danni del territorio e dei cittadini”.

“Non siate omertosi, rendete più forte la mafia”

“Tali preoccupanti fatti – si legge nell’ordine del giorno del consiglio comunale – segnalano un fenomeno in recrudescenza criminale di particolare gravità che riguardano il territorio dell’intera Sibaritide. Premesso che torna a riecheggiare nella Sibaritide una riacutizzazione di fenomeni criminali e mafiosi, accadimenti che hanno fortemente scosso la popolazione e che influenzano negativamente la già difficile situazione sociale ed economica. Fatti che impongono alle istituzioni di impegnarsi ancor di più affinché il principio di legalità costituisca un baluardo solido e insormontabile a difesa e garanzia dell’esercizio pieno ed incondizionato delle fondamentali libertà dei cittadini. Forte è la preoccupazione nel voler fornire maggiori garanzie per la sicurezza della cittadinanza, in considerazione della necessità di maggiore controllo”.

“Si dà atto degli sforzi profusi dalle forze dell’ordine, dalla magistratura – prosegue il Comune – e da tutti coloro i quali hanno condotto e conducono, con instancabile dedizione, azioni di contrasto a ogni forma di criminalità, che ad oggi, purtroppo, risultano non sufficienti. Il silenzio inteso come omertà e l’indifferenza della società civile, rendono più forti le associazioni mafiose poiché isolano chi cerca di combatterle. Tutti i comportamenti illegali, pur se considerati lievi, devono essere isolati e condannati, in quanto, la mafia e la ‘ndrangheta, prosperano e si diffondono proprio laddove comportamenti illeciti sono considerati normali e abitudinari”.

“Rafforzeremo la presenza delle Forze dell’Ordine”

Alla luce degli ultimi delitti avvenuti sul territorio, il Consiglio Comunale “chiede il rafforzamento ed il coordinamento della presenza delle Forze dell’Ordine – in particolare, di pronto intervento, per sventare rapidamente azioni criminose ai danni del territorio e dei propri cittadini, mediante il sostegno alla proposta già formulata, del passaggio della locale Tenenza dei Carabinieri a Compagnia. Auspica – conclude l’odg – che il Comitato Provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico possa discutere nuovamente tutte le azioni necessarie e anche opportune da intraprendere per contrastare la recrudescenza criminale e scongiurare la deriva mafiosa“.