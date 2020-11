Superati i 10mila positivi in Calabria, da ieri +444 contagi. Altre 5 vittime a Cosenza

Anche oggi resta stabile il dato sui nuovi contagi in Calabria dove si registrano altri 444 nuovi positivi e 5 vittime registrate tutte nella provincia di Cosenza dove da ieri si contano altri 136 nuovi contagi

.

COSENZA – Chi sperava in una decisa diminuzione dei nuovi casi dovrà ancora aspettare. Perché se la crescita non è più esponenziale come le scorse settimane e la curva si è oramai appiattita, è anche vero che ci sono poche novità rispetto a ieri con il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria sempre sopra quota 400. Oggi si registra anche una leggera crescita rispetto al dato di ieri. I nuovi positivi di oggi sono 444 (ieri erano stati 425) e restano sempre le province di Reggio Calabria e quella di Cosenza a far registrare il maggior numero di contagi. In quella reggina da ieri si contano +149 casi mentre in quella cosentina c’è una leggera decrescita rispetto al dato di ieri quando si sono sfiorati i 200 contagi: oggi sono 136 in più e con 5 vittime: 128 in isolamento domiciliare e 8 ricoveri: 5 pazienti sono arrivati a Cosenza (due sono stati trasferiti in reparto e 3 sono al pronto Soccorso) e 3 al Covid Rossano. Intanto si è reso necssario il trasferimento di un paziente dal Pronto Soccorso dell’AO di Cosenza all’AO Mater Domini di Catanzaro. Numeri più bassi nelle altre tre province: a Crotone i nuovi contagi sono 67, nella provincia di Catanzaro 59 e in quella di Vibo Valentia 33. Scende il numero di tamponi processati: da ieri ne sono stati analizzati 2.426 in più (ieri erano 2.954) che portano il totale dei test a 342.983. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i contagi totali salgono a 13.896.

Altri 5 decessi tutti nel cosentino

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 10.058 le persone attualmente positive al virus, 270 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 222 con altri 5 decessi nelle ultime 24 ore avvenuti tutti a Cosenza. Da ieri si registrano 169 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 3.616. Negli ospedali calabresi ci sono 480 persone in totale, 433 nei reparti di malattie infettive (+7) e 46 in terapia intensiva (+1): 96 sono a Catanzaro (comprese 20 persone in terapia intensiva), 160 a Cosenza e nei poli Covid della provincia (comprese 16 persone in terapia intensiva), 157 a Reggio Calabria e Gioia Tauro (comprese 11 persone in terapia intensiva), 53 a Crotone e 14 a Vibo Valentia. Infine, salgono a 9.578 le persone in isolamento domiciliare, 261 in più rispetto a ieri. Di questi 357 sono persone residenti fuori regione o di altro Stato. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 73.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 3.101 (117 in reparto AO Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano e 11 al presidio ospedaliero di Cetraro; 16 in terapia intensiva, 2.941 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 828 (732 guariti, 96 deceduti).

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.520 (76 in reparto; 20 in terapia intensiva; 1.424 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 595 (547 guariti, 48 deceduti).

Crotone

CASI ATTIVI 893 (53 in reparto; 840 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 273 (267 guariti, 6 deceduti).

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 666 (14 ricoverati, 652 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 161 (149 guariti, 12 deceduti).

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 3.521 (120 in reparto; 26 P.O di Gioia Tauro; 11 in terapia intensiva; 3.364 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.853 (1.794 guariti, 59 deceduti).

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 357 (357 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.