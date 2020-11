Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana diventano “zona arancione”

Questo quanto deciso dalla riunione al Ministero della Salute che ha analizzato i nuovi dati covid delle Regioni con 5 di loro che da mercoledì finiranno nella zona arancione. La Campania per ora resta gialla

COSENZA – Lo aveva detto il premier Conte nell’ultima conferenza stampa nella quale ha illustrato le misure del nuovo Dcpm con la suddivisione delle regioni in tre aree. “Il virus circola e non è eslcuso che alcune regioni che oggi si trovano nella zona gialla non possano passare a quella arancione o rossa” aveva chiosato. Oggi pomeriggio, al termine della riunione che si è svolta al ministero della Salute, insieme a Puglia e Sicilia altre 4 regioni finiscono nella zona arancione: sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Liguria, la Toscana e l’Umbria. Al momento in zona rossa restano Calabria, Lombardia, Valle D’Aosta e Trentine. Ancora nessuna decisione per la Campania ma non è escluso che nelle prossime ore anche la regione di De Luca possa finire in zona arancione se non rossa. La notizia è stata anticipata dal Presidente dell’Abruzzo, Marco Marsilio. “Il ministro Speranza mi ha anticipato poco fa l’esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell’Abruzzo, insieme ad altre quattro Regioni – Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana – nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì”.

Toti: “da mercoledì Liguria sarà zona arancione”

“La Liguria da mercoledì 11 novembre diventerà zona arancione per i prossimi 14 giorni”. Lo rende noto su Facebook il presidente della Liguria, Giovanni Toti che scrive “me lo ha appena comunicato il ministro Speranza – spiega il governatore -. Pur rimanendo perplesso sulla differenza di trattamento rispetto alla scorsa settimana, a fronte di numeri più o meno simili, ritengo sia doveroso non entrare in polemica con il governo e prendere atto di questa decisione. Indubbiamente i nostri ospedali sono sotto forte pressione, il mondo medico chiede interventi e in queste situazioni riteniamo che il criterio di prudenza debba sempre prevalere. A fra poco per il punto stampa con i dettagli e tutte le considerazioni del caso”.