In fiamme il tetto dello storico Hotel delle Fate a Villaggio Mancuso in Sila

Un incendio ha interessato la parte del tetto dell’albergo delle Fate in località Villaggio Mancuso nel comune di Taverna. La struttura dichiarata nel 2017 monumento storico nazionale e bene di notevole interesse architettonico

.

TAVERNA (CZ) – Un incendio è divampato nello storico l’albergo delle Fate, struttura ricettiva della Sila piccola catanzarese a Villaggio Mancuso. Le fiamme hanno interessato un porzione di tetto della struttura che avrebbe subito dei danni. Sul posto operano tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro con il supporto di un’autobotte ed un’autoscala. Provvidenziale sarebbe stato l’intervento iniziale di alcuni volontari del posto, operatori economici e semplici cittadini che sono riusciti a contenere il rogo utilizzando anche alcuni estintori. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Il Grande Albergo delle Fate fu costruito nel 1929 ed inaugurato nel 1931 ed è costruito quasi esclusivamente in legno. Negli anni ospitò personaggi famosi tra cui Sophia Loren, Amedeo Nazzari e Silvana Mangano. Nessuna ipotesi al momento sulle cause del rogo che potrebbe essere di natura accidentale per alcuni lavori che stanno interessando la struttura che dal 2017 è stato dichiarato monumento storico nazionale e bene di notevole interesse architettonico dal Ministero per i Beni Culturali.