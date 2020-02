106 jonica, adesso c’è il cronoprogramma dei lavori

Grande la soddisfazione dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” che, per l’occasione, ha indetto una conferenza stampa

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Strada 106, adesso c’è il cronoprogramma. Esulta l’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”. Il sodalizio, guidato da Fabio Pugliese, attraverso una nota diffusa agli organi di informazione, comunica “con grande soddisfazione che, attraverso una interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e con la Direzione Generale di Anas Gruppo FS Italiane, siamo riusciti finalmente a conoscere il crono programma previsto per l’avvio del Megalotto 3 che, quasi quotidianamente, ci viene richiesto da parte di tanti cittadini che chiedono con insistenza quando saranno avviati i lavori dell’unica grande opera prevista in Calabria per i prossimi 10 anni.”

Per l’occasione, “considerata l’attesa ma anche la grande importanza che tali informazioni rivestono, l’Associazione ha deciso di organizzare una conferenza stampa al fine di fare chiarezza sui tempi previsti per la realizzazione di un’opera importante per la sicurezza degli automobilisti e considerata dallo Stato d’interesse strategico nazionale. Alla conferenza stampa sono stati invitati a partecipare tutti i sindaci dei comuni attraversati dalla Statale 106 da Rocca Imperiale fino a Crotone, insieme agli onorevoli consiglieri regionali appena eletti Floca Sculco, Giusepppe Graziano, Gianluca Gallo e Domenico Bevacqua”.

La conferenza stampa è fissata a Corigliano Rossano per sabato 8 febbraio alle ore 15:00 presso l’Hotel Scigliano, nell’area urbana di Rossano Stazione, ed è aperta anche tutte le associazioni e le forze sociali del territorio.