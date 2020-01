Associazioni a supporto del 118, esito positivo dall’incontro con Cotticelli

Una delegazione delle associazioni di volontariato è stata ricevuta ieri dal commissario Saverio Cotticelli che si è impegnato a risolvere la situazione

CATANZARO – Positivo l’esito dell’incontro con il generale Cotticelli che ieri ha incontrati una rappresentanza delle associazioni a supporto dei servizi, per conto dell’Asp di Cosenza, del servizio d’emergenza 118 e per il trasporto dializzati. Il commissario ha appreso la situazione e si è coordinato con i dirigenti di Asp e Regione Calabria per risolvere la situazione.

Entro il 12 febbraio si procederà, avrebbe assicurato loro, con la nuova convenzione sia per il 118 che per le dialisi e saranno avviate le procedure di smaltimento delle verifiche ed il rilascio delle autorizzazioni. Le associazioni hanno anche ottenuto un altro risultato ovvero che il DCA 141 sia rivisto ed adeguato alla normativa del terzo settore. La struttura commissariale dunque si è assunta un importante impegno apprezzato dalle associazioni. Secondo quanto riferito l’Asp sarebbe già al lavoro, in coordinamento con la Regione per portare a termine l’impegno preso nei tempi previsti. “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto – fanno sapere le associazioni – ed un ringraziamento speciale va anche ai sindaci di Casali del Manco e Spezzano della Sila che ci hanno accompagnati e sostenuti”.