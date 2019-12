Il Natale è per tutti i bambini, i doni di Arcalabria ai figli dei detenuti

“E’ Natale per tutti i bambini”, è il progetto messo in atto per Natale e per la Befana da Arcalabria

RENDE – L’associazione ha deciso di dedicare per questo Natale, un’azione incisive e toccante dedicando un gesto, un dono, ai bimbi meno fortunati di altri. Per loro tanti giochi, perchè il gioco è un diritto di tutti i bambini. E così Arcalabria, presieduta da Tonino Cardamone ha deciso di rivolgere il proprio impegno ai bambini che di recano a trovare i propri cari presso la Casa Circondariale di Cosenza.

“L’accoglimento della nostra proposta da parte del Direttore della struttura d.ssa Maria Luisa Mendicino – spiega Cardamone – che ringraziamo pubblicamente per la sensibilità così come ringraziamo la Dott. ssa Bruna Scarcello per la sua disponibilità ci rende orgogliosi”. La distribuzione avverrà nel locale antistante l’ingresso e oltre ai volontari dell’associazione ci sarà Babbo Natale e la Befana ad accogliere i bambini con dolcini e caramelle.

Un piccolo gesto per regalare un sorriso a tutti i bambini che nei giorni 23, 24 dicembre, 7 e 8 gennaio si recheranno in quel posto che rimarrà impresso per sempre nella loro mente con l’obiettivo di fare in modo che almeno in questa occasione gli possa rimanere un bellissimo ricordo per quanto sia difficile dimenticare.