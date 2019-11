L’uomo, un 50enne di San Marco Argentano, è morto nel pomeriggio all’ospedale dell’Annunziata

COSENZA – È deceduto a seguito dei traumi riportati Roberto Verta, 50enne di San Marco Argentano investito questa mattina a Settimo di Montalto su via Triste, a pochi passi dalla Conad intorno alle 12. Secondo quanto si è appreso l’uomo è stato colpito da un furgone in transito mentre stava recuperando la sua macchina parcheggiata a poca distanza, finendo per terra e sbattendo la testa. L’investitore si è immediatamente fermato a prestare soccorso insieme a molte persone che hanno assistito alla scena e che hanno avvertito subito i soccorsi. Poco dopo è sopraggiunto il 118 che dopo aver prestato le prime cure sul posto ha portato l’uomo, che respirava autonomamente ma era parzialmente incosciente, al pronto soccorso dell’Annunziata. Evidentemente i traumi alla testa a seguito della caduta erano più gravi di quanto si potesse immaginare, visto che purtroppo il 50enne è deceduto nel tardo pomeriggio all’ospedale di Cosenza.