Rlb alla Festa del Cioccolato, chiusura col botto tra danza, musica e spettacolo

Ultimo dolce appuntamento con lo show di Rlb che, da giovedì e fino a domani, regalerà al pubblico della festa del cioccolato tanti momenti di spettacolo, tra arte, moda, musica e danza… rigorosamente ‘made in Calabria’

COSENZA – E’ questo il vero spirito della radio di Cosenza e Provincia: dar voce agli artisti di casa nostra, valorizzarli e renderli protagonisti insieme agli speaker e a tutta la macchina organizzativa di Rlb: talenti, cantanti, ballerini, volti conosciuti, giovani, adulti, stilisti, artisti… Il tutto per offrire al pubblico della festa del cioccolato un vero e proprio spettacolo, tra divertimento ed emozioni. Un evento che si inserisce in un evento e che anche nell’edizione 2019 della Festa del cioccolato conferma Rlb, la radio degli artisti, della musica, dell’informazione, del talento. Domani, domenica 27 ottobre, giornata di chiusura della Festa del Cioccolato, dopo tre serate che hanno fatto registrare un’enorme affluenza. E la chiusura di Rlb sarà con il botto.

Ecco tutti gli artisti che si esibiranno domani:

SMartyes Live Band

Un viaggio musicale attraverso il Funk, il Pop e la Dance che ha animato i dancefloor dagli anni 70 ad oggi. La potente voce di Martina Ranieri e la sua band saranno protagonisti sul palco di fianco alla casetta rossa di Rlb.

Scuola di danza Denser

Un’esibizione con grandi e piccini quella della scuola di danza di Silvia Greco. Sarà un momento di gioia e festa, con le due coreografie della direttrice della scuola Silvia Greco, sempre alla ricerca di nuove sfumature della danza e con entusiasmo

Mani che cantano

Le interpreti Lis, Loredana e Alessia Mendicino, si esibiranno in un particolare momento che lega la musica alla LIS, Lingua italiana dei segni. Le mani protagoniste in una performance fatta di musica, interpretata attraverso la Lis.

Cinghios Group

La follia e la goliardia del gruppo più amato dai cosentini nella casetta rossa di Rlb. I Cinghios saranno tra gli ospiti d’onore in un momento della ‘dolce’ festa del cioccolato tutto da ridere con la loro euforia e le loro performance in dialetto cosentino che hanno ormai spopolato.

Nuovo Centro Danza – di Raffaella Runco

Dalla danza classica a quella contemporanea,fino all’Hip Hop, di scena domani due coreografie molto ‘latine’ dove a catturare l’attenzione sarà non solo il talento, ma anche un abbigliamento particolare che valorizza la femminilità

New Generation Ballet Arabesque

Le allieve di Rosanna Corso approdano con una crew scatenata che si esibirà in una movimentata esibizione di Street stile e hip hop

Francesco De Luca Telemare, i Compà Dreush e il batterista Gianluca Arabia

Un’esibizione nuova e particolare quella dello straordinario Telemare che, dopo il successo di “Vai che si balla” insieme alla crew dei Compà Drewsh si esibirà sugli assoli di batteria del maestro Gianluca Arabia. L’arte della breakdance e la gioia di trasmettere la voglia di ballare e di far conoscere la cultura hip hop

Raffaele Renda – de La Voce Produzione

Reduce dal recente successo quale protagonista di “Sanremo Young”, il teen talent condotto da Antonella Clerici, la splendida voce di Raffaele Renda è diventata anche strumento di insegnamento del canto a “La Voce Produzione” di Cecilia Cesario. I cosentini potranno godere dunque del suo straordinario talento proprio durante la serata di domani, in chiusura della Festa del cioccolato

Studio Danza di Grazia Ciappetta

Organizzatrice di eventi, coreografa e ballerina, Grazia Ciappetta porterà anche il suo contributo allo spettacolo di Rlb. Propone una danza per tutti, e questa è una sua caratteristica che la rende speciale perchè la danza non è solo per pochi.

Alessia Len

Con la sua speciale timbrica vocale, graffiante, intensa anche la voce di Alessia Len sarà protagonista del parterre di artisti della casetta di Rlb. La sua vocalità e le sue interpretazioni faranno da cornice all’ultima serata di spettacolo firmata dalla radio di Cosenza e Provincia.

Chocolate Collection

Il fashion show dello stilista Giuseppe Cupelli, con due outfit dedicata esclusivamente alla festa del cioccolato. Il suo grande talento, ancora una volta espresso per l’occasione con due creazioni personali.