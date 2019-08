Il Cosenza presenta le nuove divise da gioco

Capitan Corsi, Bruccini, Sciaudone e BĂ ez hanno indossato le nuove divise da gioco che saranno utilizzate dal Cosenza in questa stagione.

COSENZA – Sulle gradinate appena rimesse a nuovo, tra i sediolini colorati dello stadio Marulla, 4 calciatori del Cosenza hanno presentato le tre nuove maglie da gioco ufficiali piĂą una quarta maglia speciale per la stagione di Serie B 2019/2020 del Cosenza Calcio. Modelli d’eccezione il capitano Angelo Corsi che ha indossato la prima maglia che sarĂ usata per le partite in casa, Mirko Bruccini ha indossato invece quella bianca da trasferta, Jaime Baez con la terza maglia verde e Daniele Sciaudone con una maglia speciale con un blu intenso.