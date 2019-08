Corigliano-Rossano, non si ferma all’alt della stradale. 25enne fermato e denunciato

Il giovane, fermato dopo un inseguimento sulla Statale 106, è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La polizia stradale di Corigliano-Rossano ha fermato e denunciato a piede libero un 25enne residente a Corigliano-Rossano, per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Il giovane, nei pressi del centro commerciale “I Portali”, non si è fermato all’alt degli agenti dandosi alla fuga sulla statale 106 e mettendo a rischio l’incolumitĂ delle persone…