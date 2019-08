Cosenza, guasto all’impianto di sollevamento. Sospensione idrica in città

Lo ha comunicato la Sorical che sta provvedendo alla riparazione del guasto ed al ripristino della fornitura idrica

COSENZA – La Sorical informa che a causa di un guasto su apparecchiature installate presso l’ impianto di sollevamento Case Alte del serbatoio Cozzo Muio, durante la mattinata di oggi venerdì 16 Agosto 2919, si è determinato il fermo dell’ impianto medesimo e la conseguente sospensione del servizio di erogazione idropotabile in alcune zone della città . Gli addetti ai lavori stanno già intervenendo per la riparazione del guasto e il ripristino del regolare funzionamento delle apparecchiature elettriche per consentire la ripresa della fornitura idrica , che avverrà , presumibilmente, nel corso della stessa giornata odierna.