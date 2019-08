Rovito, degrado. A ripulire la strada scende in campo Spadafora

Manuela Spadafora è determinata: “bisogna dare il buon esempio se si ama la propria e se si è al servizio del bene comune”

ROVITO (CS) – «Il degrado urbano di alcuni tratti della cittĂ , scatenato dalla mancanza di senso civico di tutti quei cittadini che giornalmente ricoprono di immondizia i margini stradali, è un problema che da sempre mi sta molto a cuore». A scrivere è il consigliere comunale di Rovito Manuela Spadafora.

«In qualitĂ di consigliere comunale di Rovito, e a seguito di diverse segnalazioni agli organi di competenza riguardo il disagio della zona di tratto C.da Badessa di Caricchio (Cs) ho deciso di mobilitarmi in prima persona a servizio del bene comune: assieme ad altri cittadini volontari della zona, sensibili alla salvaguardia dell’ambiente, abbiamo nella mattinata di sabato ripulito il tratto inondato da rifiuti.

Ringrazio di cuore i diversi membri della comunitĂ di Bosco (Rovito) e di Cosenza per l’entusiasmo accolto a questa mia idea, lavorando insieme contro l’incuria che da troppo tempo influisce sul nostro patrimonio naturale.

La salvaguardia dell’ecosistema in cui siamo immersi ogni giorno non può essere una tematica ignorata e sminuita da chi non ha rispetto per esso, e proprio per questo, attraverso questa iniziativa, spero di poter sensibilizzare in qualsivoglia modo tutte quelle persone che, come me, lottano per un mondo migliore».