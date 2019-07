Dopo l’inseguimento trovata eroina e cocaina anche nel sedile dell’auto

I Carabinieri della Stazione di Trebisacce durante un posto di controllo, lungo la trafficatissima statale 106, hanno notato una macchina sfrecciare ad alta velocitĂ

TREBISACCE – I Carabinieri della Compagnia di Corigliano hanno arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un uomo di 43anni di Trebisacce.

I Carabinieri della Stazione di Trebisacce durante un posto di controllo lungo la trafficatissima statale 106 hanno notato una macchina sfrecciare ad alta velocitĂ davanti gli stessi ed imboccare poco dopo l’uscita per Trebisacce centro, proveniente dalla direzione di Taranto. Dopo l’inseguimento sono riusciti a bloccare la Fiat Stilo con all’interno un uomo identificato in L.L., nato a Cassano, ma residente a Trebisacce e si è proceduto ad una perquisizione veicolare e personale. I Carabinieri, dopo aver chiesto l’ausilio di altre pattuglie, hanno trovato sotto il sedile lato guidatore, in un incavo, un involucro in cellophane, che successivamente pesato e sottoposto agli accertamenti con reagenti chimici, dimostrava contenere circa 6 grammi di eroina purissima ed ancora da dividere in dosi. Dalla perquisizione personale è stato trovato un involucro della stessa tipologia del precedente, ma questa volta i reagenti chimici dimostravano essere di cocaina. Sequestrato tutto il materiale i Carabinieri decidevano di estendere le operazioni anche all’abitazione dell’uomo, dove venivano trovati e sottoposti a sequestro penale un coltello intriso di sostanza stupefacente, diverse bustine e stagnola per il confezionamento, nonchĂ© un bilancino di precisione a forma di telecomando d’auto, tutto il materiale nascosto in un comodino dell’ingresso della casa.

Per tali motivi e d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal dottor Eugenio Facciolla, L.L. è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti e dovrà comparire davanti le aule del Tribunale di Castrovillari.