Incidente provoca quattro feriti, il conducente era positivo all’alcol test

Un incidente stradale, un frontale tra due auto, ha provocato il ferimento di quattro persone

CROTONE – E’ di 4 feriti il bilancio di un impatto frontale tra due auto, una Jeep Renegade ed una Mercedes, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Crotone, in via Nazioni Unite. Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia locale, a causare lo scontro l’invasione di corsia da parte della Jeep. Gli occupanti della Mercedes hanno riportato lesioni, in particolare D.R., ricoverato nell’ospedale cittadino ed in prognosi riservata. Un secondo passeggero L.S., è stato curato con una prognosi di 10 giorni ed una terza persona, M.M., ha avuto una prognosi dii sette giorni. L’autista della vettura, C.C., che ha riportato 7 di guarigione, è risultato positivo all’alcol test. Per lui è scattata la denuncia anche per il reato di lesioni personali stradali.