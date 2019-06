Cosenza: progetto “Safe Point”. Nel centro storico un ambulatorio della Croce Rossa

La Croce Rossa a Palazzo Caselli-Vaccaro nel centro storico per il progetto “Centro storico-Safe Point, uno spazio sicuro”. Firmata a Palazzo dei Bruzi la convenzione. SarĂ attivato un ambulatorio, un punto per la distribuzione di farmaci gratuiti e viveri, un centro d’ascolto e supporto psicosociale

.

COSENZA – Firmata a Palazzo dei Bruzi, tra il Comune e il Comitato di Cosenza della Croce Rossa, una convenzione in virtĂą della quale l’Amministrazione comunale concede in uso temporaneo e a titolo gratuito, una porzione d’immobile al piano terra di Palazzo Caselli Vaccaro di via Giostra Vecchia. Nei locali concessi dal Comune, la Croce Rossa attuerĂ il progetto “Centro storico-Safe Point, uno spazio sicuro”, garantendo una serie di servizi ai cittadini, soprattutto agli anziani residenti nel centro storico, alle famiglie indigenti e ai minori.

Ambulatorio, centro d’ascolto e distribuzione farmaci

Tra i punti previsti dalla convenzione c’è l’attivazione di un’ambulatorio-infermeria gestito dalle infermiere volontarie, come punto sanitario per il controllo della pressione arteriosa e della glicemia, con eventuale possibilitĂ di prenotare una visita con medico specialistico e beneficiare di eventuale assistenza con erogazione di farmaci gratuiti (donati dal Banco farmaceutico). SarĂ , inoltre, svolta attivitĂ di socializzazione per i minori e data assistenza alle famiglie indigenti.

Distribuzione di viveri e centro d’ascolto

Il Safe Point della Croce Rossa nel centro storico fungerĂ anche da punto di distribuzione per viveri alle famiglie e ai singoli in stato di difficoltĂ , per come previsto dal Banco Alimentare, ma anche da punto di orientamento ai servizi del territorio per gli indigenti e da centro di ascolto e supporto psicosociale.

Per la corretta attuazione della convenzione, la Croce Rossa metterĂ a disposizione figure professionali che presteranno la loro attivitĂ gratuitamente. La concessione avrĂ la durata di un anno e potrĂ essere prorogata su richiesta scritta. Alla firma della convenzione erano presenti, per il Comune, il Sindaco Mario Occhiuto e l’Assessore alla crescita economica urbana e alle attivitĂ economiche e produttive Loredana Pastore, per la Croce Rossa, il Presidente del Comitato di Cosenza, dottor Antonio Schettini. Tanto il Sindaco Occhiuto quanto l’Assessore Pastore hanno espresso soddisfazione per l’intesa con il Comitato di Cosenza della Croce Rossa, perchĂ© consente di fare rete con il mondo del volontariato per affrontare in maniera partecipata i bisogni sociali della cittĂ e soprattutto del centro storico.