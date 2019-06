Castrovillari: ortopedia e laboratorio analisi, nessuna comunicazione dall’Asp

Il Comitato Territoriale per la Salute di Castrovillari si è autoconvocato per questa mattina nell’azienda sanitaria provinciale di Cosenza con i sindaci e le associazioni

COSENZA – Questa mattina alle ore 10, 30, il Comitato Territoriale per la Salute, guidato dal Sindaco, Domenico Lo Polito, si è autoconvocato all’ASP di Cosenza, come preannunciato qualche giorno fa nell’incontro con i Sindaci ed Associazioni a Castrovillari, visto che non si è avuta alcuna nota ufficiale su Ortopedia e Laboratorio Analisi.

Si attendeva dal Commissario facente funzioni, il ritiro immediato del provvedimento che trasferisce un Ortopedico dell’Unità castrovillarese a Paola al fine di tutelare le risposte dello Spoke nonché le esigenze dei cittadini e di trovare , attraverso qualsiasi soluzione, opportunità per creare quei presupposti necessari al Laboratorio Analisi di erogare in tranquillità gli appositi servizi.

Non avendo ricevuta alcuna comunicazione ufficiale è scattata l’autoconvocazione a Cosenza stamattina, presso l’ASP dei Sindaci del Pollino e delle rappresentanze sociali oltre che di cittadini al fine di richiamare con forza e vibratamente urgenze e necessità non più procastinabili per il diritto alla salute ed assistenza delle popolazioni del comprensorio.