Riaperta la galleria Santomarco. Ripresi i collegamenti ferroviari tra Cosenza e Paola

Dopo quasi un mese e mezzo di chiusura, da questa mattina turisti e pendolari possono tornare ad utilizzare il collegamento su rotaia per raggiungere Castiglione e Cosenza dalla costa tirrenica e viceversa

.

COSENZA – Sono stati completati i lavori straordinari all’interno della galleria ferroviaria Santomarco tra Paola e Cosenza e da questa mattina, dopo un mese e mezzo di chiusura, è stata ripristinata la normale circolazione ferroviaria tra Cosenza – Castiglione e Paola e Il primo convoglio è partito alle 5.30 di questa mattina. Una buona notizia per tutti i pendolari, ma anche i turisti, che dal 6 maggio erano costretti ad utilizzare bus sostitutivi e fare la spola tra la Valle del Crati e la costa tirrenica utilizzando la statale 107, anche se bisogna sottolineare in tutti i giorni di chiusura sono stato pochissimi i disagi.

Durante lo stop gli autobus che ogni giorni hanno fatto avanti e indietro hanno osservato da Paola lo stesso orario dei convogli, mentre quelli da Cosenza sono partiti un anticipo di circa 30 minuti rispetto all’orario ferroviario, per garantire le coincidenze nel nodo di Paola. In aggiunta, per evitare ulteriori disagi, RFI ha anche predisposto un sistema integrativo di bus fra Cosenza e Lamezia Terme, per assicurare le coincidenze con i treni da e per Reggio Calabria.