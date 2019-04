La visita in Calabria di Marion, nipote di Marine Le Pen, domani in quattro comuni della provincia di Cosenza e l’omaggio a San Francesco di Paola

.

COSENZA –  Marion Le Pen, nipote di Marine, storico leader dell’ultradestra francese, sarĂ domani in visita in Calabria esattamente nella provincia di Cosenza. La visita inizierĂ alle 11:00 a San Marco Argentano e proseguirĂ ad Altomonte e Guardia Piemontese. L’ultima tappa in Calabria di Marion Le Pen sarĂ a Paola, dove visiterĂ il santuario di San Francesco, che fu consigliere dei sovrani Luigi XI e Luigi XII e che è sepolto a Tours, dove il fondatore dell’Ordine dei Minimi morì nel 1507. Marion Le Pen renderĂ omaggio San Francesco di Paola, che fu molto legato alla Francia in occasione del 500/mo anniversario della sua canonizzazione.

Marion Le Pen negli ultimi anni è stata uno dei volti principali del Front National, partito che ha molti punti in comune con la Lega di Matteo Salvini. Fidanzata con Vincenzo Sofo, classe 1986, milanese figlio di calabresi, fondatore del blog “Il Talebano”  uno dei siti di riferimento della Lega. Sofo è candidato con il partito del carroccio nella circoscrizione sud alle prossime elezioni europee.