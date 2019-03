Alta velocità, si riapre uno spiraglio per l’istituzione del frecciargento Sibari-Roma

Resta aperta la possibilit√† di istituire il primo treno ad alta Velocit√† per la Sibaritide. Questo √® emerso¬†dall’incontro avvenuto venerd√¨ a Roma tra l‚Äôassessore alle infrastrutture calabrese Musmanno, la senatrice dei 5 stelle Abate e i dirigenti di Trenitalia¬†

.

SIBARI (CS) –¬†Al termine dell’incontro l’assessore Musmanno ha riferito che ‚Äúgrazie all‚Äôimpegno di tutte le parti coinvolte, si √® aperto uno spiraglio molto interessante per veder realizzato il progetto del primo treno Alta Velocit√†¬† per la Sibaritide. La Calabria non rinuncer√† al progetto del collegamento veloce‚ÄĚ. Nel corso della riunione sono state illustrate da Trenitalia le risultanze dell‚Äôindagine di mercato commissionata da Trenitalia stessa per verificare la fattibilit√† economica del progetto industriale. I dati raccolti confermano il livello della domanda stimata nel rapporto di fattibilit√† prodotto dalla regione Calabria con la quale √® stata proposta l‚Äôistituzione del treno AV Sibaritide – Roma….