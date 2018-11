Da domani varchi attivi a Cosenza per dieci ore al giorno

Il transito dei veicoli dalle Zone a Traffico Limitato sarĂ consentito solo dalle 20:00 alle 10:00

COSENZA – ZTL, da domani primo dicembre e fino al 6 gennaio 2019 varchi attivi tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00 su via Piave e via Isonzo. Introdotto anche il divieto di sosta permanente. Si ricorda che il comandante della Polizia municipale di Cosenza, Giovanni De Rose, in previsione dell’aumento dei flussi nel centro urbano durante il periodo natalizio, ha emesso un’ordinanza con nuove disposizioni sulla Zona a traffico limitato. Dal primo dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 in via Piave/Trento e via Conforti (Isonzo) via XXIV Maggio i varchi saranno attivi (e quindi in queste aree sarĂ vietato l’accesso al transito veicolare per i mezzi non autorizzati) dalle 10:00 alle 20:00, tutti i giorni. Inoltre, il comandante De Rose annuncia di avere introdotto, nelle stesse aree, il divieto di sosta permanente. Il provvedimento è necessario per tutelare la sicurezza delle persone data l’elevata concentrazione e l’elevato movimento pedonale previsto su corso Mazzini.