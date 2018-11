Aldo Mazzei, presenta ‘L’Equilibrista’ con la direzione artistica di Grazia Di Michele

Da oggi on line e disponibile su tutte le piattaforme di vendita ‘L’equilibrista’ di Aldo Mazzei, giovane cantante originario di Cosenza.

COSENZA – “Abbiamo girato tra Bari e Polignano – ha spiegato l’artista cosentino – scegliendo tre location in particolare. La prima scena è girata in una strada, la seconda in un percorso di campagna e la terza su un molo, in modo da mettere in evidenza lo splendido mare della cittĂ di Mister Volare, ma anche gli stati d’animo dell’individuo”.

Il testo è una metafora su una storia d’amore di un ragazzo e come esso anche la parte video vuole rappresentare questo. Due le figure in scena. Il protagonista è un ragazzo che rappresenta l’equilibrista e come seconda comparsa c’è una ballerina, che rappresenta la sua compagna, la quale pian piano si allontana dall’inquadratura, mentre il giovane perde l’equilibrio. Questo lavoro è stato realizzato dalla Soundmusic con la regia della giovane video maker barese Faby Spaziani.

Il brano di Aldo Mazzei ha la supervisione di Grazia Di Michele, nota cantante e autrice, ex docente del talent show “Amici” in onda sulle reti Mediaset. La musica, che è stata scritta dalla cantautrice di Cosenza Ida Scarlato, ha delle sonorità tipicamente pop e si rifà al cantautorato italiano. “L’equilibrista” è stato registrato presso lo studio di registrazione “Delta top Edizioni musicali” di Roma, è ha visto collaborare, per l’arrangiamento, anche Andy Bartolucci, Fabrizio Settimi, Marco Valerio Cecilia e Claudio Bartolucci, musicisti e collaboratori della nota artista. “Dopo anni di studio sono finalmente riuscito a partire con un progetto mio, piene di idee e collaboratori, abili professionisti, che mi sostengono. Di sicuro questo brano sarà il primo di una lunga serie di lavori e sono molto felice di essere riuscito nel realizzarlo e spero che Polignano porti fortuna anche a me e mi permetta di volare”.

Nato nel 1991, Aldo Mazzei ha avuto il suo incontro con la musica a 14 anni in occasione della rivisitazione del musical Notre Dame de Paris, organizzata dalla Provincia di Cosenza, al quale ha partecipato, superando i provini. Successivamente ha studiato con l’associazione musicale Cantica di Settimo di Montalto. Qui ha avuto modo di partecipare a una masterclass diretta da Grazia Di Michele, che dopo averlo notato ha scelto di seguirlo, investendo su di lui.

Aldo sarĂ in diretta stamattina, alle 12.30, su Rlb per presentare ‘L’equilibrista’.