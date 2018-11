Braglia “ci siamo ammazzati da soli. Sul pareggio non possiamo prendere quel goal”

Delusione cocente in casa Cosenza per una sconfitta arrivata dopo che i rossoblu erano riusciti a rimettere in piedi la partita a causa di una serie di errori. Il tecnico: “la responsabilità è per prima la mia, poi dei ragazzi. Nei primi 20 minuti il Cosenza era negli spogliatoi”

.

COSENZA – Quello che arriva in sala stampa è un Braglia duro che non usa mezze misure nell’analizzare una sconfitta figlia dei troppi errori “ci siamo ammazzati da soli purtroppo, questa è la verità . Abbiamo fatto degli errori, interpretato male la gara. Sapevamo della velocità di Palombi che avrebbe giocato su Pascali e noi lo abbiamo lasciato solo, sbagliando le chiusure. Però quello che mi fa veramente arrabbiare, aldilà di tutto, è che una volta che sei riuscito a riprendere la partita, devi usare la testa. Appena gira il vento, appena molli un centimetro, prendi goal. Puoi giocare alla morte, fare anche benissimo, ma poi facciamo delle valutazioni totalmente sbagliate nel corso della gara che ci costano carissimo. Possiamo dire tutto quello che vogliamo ma se tu riesci a recuperare una partita dallo 0 a 2 non puoi prendere goal in quel modo. I primi 20 minuti ho visto un Cosenza nullo, che non è sceso in campo, un Cosenza che non riconosco. Io sono il primo responsabile di questa squadra. Se la rosa è questa e perché anche io ha avallato le scelte quindi sono io che devo cercare la soluzione cercando in casa. Di Piazza? Ha fatto una buona settimana di allenamenti dove ha mostrato corsa e gamba, poi in gara si è isolata. Il Lecce? non parlo degli avversari, ho già tanti problemi in casa mia”.