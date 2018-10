Anche per il 2018 tornano le tanto attese Giornate promosse da AMEI

L’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani presenta la sesta edizione con lo slogan “Se Scambio Cambio”.

COSENZA – “Se scambio cambio” è una simbolica iniziativa di condivisione, con la quale AMEI vuole sottolineare che compito di un museo è cogliere i “cambiamenti” in atto, i bisogni sociali e culturali della propria comunitĂ , favorire la costruzione di una societĂ coesa e responsabile, sostenere l’integrazione, il dialogo, la relazione, grazie all’arte e alla cultura. Nell’ambito delle Giornate AMEI, domani, il Museo Diocesano e del Codex offrirĂ l’ingresso speciale al costo di solo 1,00 euro per tutti i visitatori che devolveranno beni per la “Casa della Speranza”, struttura di accoglienza dell’Arcidiocesi che offre molteplici servizi a favore delle persone bisognose. SarĂ possibile portare beni alimentari non deperibili, o fare una piccola donazione, che verrĂ destinata immediatamente alla “Casa della Speranza”, grazie alla presenza degli operatori della struttura che nella giornata di domenica saranno disponibili per mostrare le attivitĂ e i servizi che quotidianamente svolgono. Per l’occasione sarĂ inoltre allestito un mercatino solidale nel cortile del Museo. “Vi aspettiamo! PerchĂ© la cultura è una delle piĂą grandi forme di condivisione e crescita umana e sociale”. Orari: domenica 21 ottobre: 10:00/ 12 – 16:00/ 18