Rende, ora non fermarti. Biancorossi in campo stasera a Monopoli a caccia al tris

Il tecnico Modesto contento del gioco e delle vittorie, ma inviata tutti a non esaltarsi troppo “restiamo concentrati sul prossimo avversario e non pensiamo a quanto fatto”. Sono 23 i calciatori convocati per la trasferta del Veneziani

.

RENDE – Messo in archivio il brillante e meritato successo nel derby di venerdì contro il Catanzaro, il Rende torna nuovamente in campo stasera a Monopoli nel turno infrasettimanale di campionato. I biancorossi, apparsi in ottima condizione fisica e mentale, forti delle due vittorie consecutive e di una perfetta interpretazione tattica del 3-4-3 che ha lanciato la formazione di Modesto in vetta alla classifica, hanno voglia di non fermarsi e continuare a stupire. Ma le insidie non mancano e non bisognerĂ assolutamente cullarsi su quanto fatto finora ma continuare a lottare in campo senza mollare un centimetro.

Per questo, il tecnico biancorosso non si esalta, invita tutti alla calma e alla massima concertazione per affrontare al meglio l’importante gara di questa sera. “Dobbiamo pensare solo ed esclusivamente sul Monopoli – ha affermato Modesto – senza pensare a quello che abbiamo giĂ fatto. Sappiamo di affrontare una squadra ben strutturata che viaggia sul filo della continuitĂ e che sicuramente vorrĂ fare bella figura davanti ai suoi tifosi. Ho visto che giocano un buon calcio e dovremo essere bravi a non concedere troppi spazi. Stiamo lavorando bene portando avanti un discorso tattico importante. La squadra ha recepito i concetti che propongo e sono convinto che partita dopo partita possiamo migliorare – conclude Modesto – Affronteremo il Monopoli con la stessa determinazione con cui abbiamo affrontato il Catanzaro puntando ad ottimizzare le nostre possibilitĂ . Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico per il match del Veneziani che prenderĂ il via alle 20:30.

PORTIERI

1 Savelloni, 22 Borsellini, 12 Palermo

DIFENSORI

13 Germinio, 3 Maddaloni, 6 Minelli, 23 Sabato, 5 Sanzone, 24 Calvanese

CENTROCAMPISTI

21 Awua, 17 Blaze, 4 Cipolla, 14 Di Giorno, 16 Franco, 8 Godano, 20 Laaribi, 2 Viteritti

ATTACCANTI

15 Giannotti, 7 Gigliotti, 10 Actis Goretta, 11 Rossini, 9 Vivacqua, 18 Achik