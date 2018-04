Tirreno, alcol e droga: 5 patenti ritirate e 7 veicoli sequestrati

Ancora controlli sulla costa tirrenica da pate dei militari dell’Arma per la prevenzione e repressione alle violazioni al codice della strada

PAOLA (CS) – Serrati e mirati accertamenti sono stati condotti dai carabinieri della compagnia di Paola diretta dal capitano Tognoni, con particolare attenzione alle fasce serali e notturne, nell’area urbana ricompresa tra San Lucido, Paola, Fuscaldo, Guardia Piemontese e Cetraro. Oltre 200 persone e 200 veicoli controllati. Svolte numerose perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.

Nell’ambito del contrasto alle condotte previste nel Testo Unico Stupefacenti, cinque giovani, sono stati segnalati alla locale Prefettura – U.T.G. in quanto, a seguito di altrettante perquisizioni personali e veicolari, sono stati trovati in possesso di quantitativi compresi tra 1 e 4 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana. Sessantadue le infrazioni al codice della strada accertate. cinque le patenti ritirate per varie violazioni al codice della strada, tra cui guida in stato di ebrezza e guida senza patente, e sette i veicoli sequestrati amministrativamente.