Stiamo per vivere un weekend dal sapore¬†decisamente primaverile. Clima mite, stabile e soleggiato per tutto il¬†fine settimana¬†con temperature fino a 22/24 gradi nella giornata di domenica.¬†Ma da luned√¨ tornano le piogge… e attenzione a dare per finito l’inverno



.

COSENZA – Una serie di impulsi atlantici stanno alimentano da pi√Ļ giorni un vasto centro di bassa pressione posizionato tra le isole britanniche, la Francia e la Spagna. Proprio in queste zone si concentreranno nel fine settimana una serie di perturbazioni che successivamente, tra sabato notte e domenica, avanzeranno verso la Sardegna e i versanti occidentali del nord Italia. Per tutta risposta, proprio sull’estremo sud Italia e quindi anche sulla Calabria, arriver√†¬†invece¬†aria molto calda¬†alimentata da un promontorio anticiclonico che dal Nord Africa¬†si spinger√† verso il Mediterraneo centro-occidentale. Su Cosenza e provincia l’espansione dell’anticiclone sub-tropicale ci regaler√†¬†le prime giornate veramente miti e dal sapore decisamente primaverile.¬†I valori minimi e massimi, gi√† alti¬†in tutta la settimana, tenderanno a salire ancor di pi√Ļ sopra la media¬†del periodo,¬†soprattutto per effetto dei venti di scirocco. Domenica e luned√¨ saranno le giornata pi√Ļ “calde” con la colonnina del mercurio che potrebbe raggiungere anche i 22/24 gradi.

Per QuiCosenza le previsioni meteo per il weekend e la prossima settimana a cura del colonnello Mario Giuliacci



.

Lunedì tornano le piogge e calano le temperature. Colpo di coda invernale per fine mese?

Per quanto riguarda le condizioni del tempo, dopo l’instabilit√† di oggi¬†il sole la far√† da padrone per tutto il fine settimana¬†con pochissime nuvole, al pi√Ļ qualche velatura domenica mattina.¬†Ma si tratter√† comunque di una breve parentesi, perch√© gi√† dalla notte di domenica e la mattinata di luned√¨, torneranno le piogge sui versanti tirrenici per l’arrivo¬†di una serie di¬†impulsi perturbati seguiti marted√¨¬†da aria atlantica decisamente pi√Ļ fresca che far√† tornare le temperature nella media del periodo. Piogge, instabilit√†¬† e anche qualche temporale, che con molta probabilit√† ci accompagneranno per tutta la prossima settimana. Provando a dare uno sguardo a lungo termine¬†ed alla fine del mese,¬†l’inverno potrebbe avere un sussulto con il classico colpo di coda e regalarci un avvio di primavera freddo (ma non assolutamente gelido) e perturbato con¬†possibili nevicate anche a quote medie.