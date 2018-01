Rubava energia elettrica per alimentare il bar, una denuncia

I carabinieri scoprono un grosso magnete per omettere la misurazione dell’energia elettrica. Denunciata la proprietaria del bar.

LUZZI (CS) – Rubava l’energia elettrica per alimentare la sua attività commerciale. I militari dell’Arma della Stazione di Luzzi, ricadenti nella compagnia di Rende diretta dal capitano Sebastiano Maieli, hanno denunciato a piede libero una 31enne residente a Bisignano per il reato di furto aggravato di energia elettrica. I carabinieri hanno effettuato un controllo all’interno del bar della donna, a Luzzi, rinvenendo, sul contatore dell’energia elettrica, un grosso magnete per omettere la misurazione del consumo di energia elettrica. Sul posto è intervenuto il personale dell’Enel distribuzione, che ha provveduto al distacco della fornitura di energia elettrica. All’interno del citato bar un giovane avventore di 29 anni, sempre di Luzzi, è stato trovato in possesso di materiale per il confezionamento contenente tracce di cocaina. Il 29enne è stato segnalato alla Prefettura di Cosenza, come consumatore di droga