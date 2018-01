Conto alla rovescia per la doppia data di Biagio Antonacci in Calabria

Il cantautore sarà in concerto al PalaCalafiore di Reggio Calabria i prossimi 16 e 17 gennaio, per i due concerti in esclusiva regionale organizzati dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

COSENZA- Fresco del suo nuovo album “Dediche e manie”, Antonacci è in queste settimane alle prese con appuntamenti in tutta Italia, durante i quali propone gli ultimi brani e quelli storici, più famosi, con esibizioni coinvolgenti e un tour che sta registrando sold out su sold out dappertutto. In questi giorni è pure in rotazione radiofonica ‘Fortuna che ci sei’, il nuovo singolo estratto da Dediche e manie, uscito a novembre su etichetta Iris e distribuito da Sony Music Italia, certificato Disco d’oro. Fortuna che ci sei è un ballata melodica in pieno stile Antonacci, scritta da Biagio e arrangiata e prodotta insieme a Stefano De Maio e Placido Salamone. All’interno del brano è contenuta la frase che dà il titolo al disco, un’unione di parole che rappresenta alla perfezione l’artista: da un lato ci sono le sue canzoni, che dedica o che vengono dedicate a qualcuno; e dall’altro le manie, che rappresentano la parte più istintiva del suo carattere. ‘Fortuna che ci sei‘ è stata pensata di fatti come una vera e propria dedica a una figura astratta che può essere rappresentata da una moglie, una madre, un’amica, che non ha ricevuto mai abbastanza e che meriterebbe di più.

“Non fatevi fregare i sogni” e non “seguite uno spirito guida ufficiale ma la vostra vita, gli affetti e la famiglia, perché purtroppo la nostra politica pensa solo ai propri interessi e non aiuta i giovani come voi”. Con questi consigli, Biagio Antonacci incontra il pubblico, i giovani, parla al cuore, lo fa in musica. “Chi nasce nella periferia della città è sempre considerato un uomo di periferia. Per questo amo incontrare la gente”. Per i fan calabresi di Biagio l’appuntamento sarà al PalaCalafiore di Reggio Calabria dove Antonacci arriverà fresco dell’uscita del suo nuovo album di inediti a più di tre anni di distanza dal successo del multiplatino “L’amore comporta”.