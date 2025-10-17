Scoperto un arsenale nascosto nel terreno di un 77enne: trovate anche granate

ZUNGRI (VV) – Un pericoloso arsenale, sepolto in un terreno. È quanto hanno scoperto i Carabinieri di Tropea, che hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 77 anni, residente a Zungri e titolare di porto d’armi per uso sportivo. Tutto è partito da un controllo di routine presso l’abitazione dell’uomo, durante il quale i militari hanno riscontrato irregolarità significative: 352 colpi a palla, in quantità superiore a quanto dichiarato, una canna di fucile rigata calibro 7,65 priva di segni identificativi e una baionetta matricolata non denunciata.

Il sospetto che potesse esserci altro ha spinto i Carabinieri ad estendere le verifiche a un terreno in uso al 77enne. L’intuizione si è rivelata corretta: lì, nascosti, sono stati ritrovati una pistola con matricola abrasa e caricatore con otto colpi, un fucile di dubbia provenienza e, soprattutto, quattro granate, una delle quali ha richiesto l’intervento degli Artificieri del Nucleo di Catanzaro per la messa in sicurezza.

Il materiale è stato posto sotto sequestro e la posizione dell’uomo è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza dell’arsenale e le motivazioni dietro il suo possesso.