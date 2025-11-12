Scontro tra due vetture, una si ribalda: due i feriti portati in ospedale

LAMEZIA TERME – Scontro tra due vetture questa mattina intorno alle ore 7.15. L’incidente stradale si è veruificato in via Prunia a Lamezia Terme, che ha coinvolto due autovetture: una Ford KA e una Ford C-Max.

A causa del violento impatto, la Ford KA si è ribaltata lateralmente sulla sede stradale. Sono due le persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme ed il personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso e il trasferimento dei due feriti presso la struttura ospedaliera di competenza.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area ed i veicoli coinvolti, garantendo le condizioni di sicurezza per la circolazione. Presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e per gli accertamenti sulla dinamica del sinistro, ancora in corso.