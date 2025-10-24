Scontro frontale in pieno centro a Cosenza, auto si ribalta: un ferito

COSENZA – Un incidente con scontro frontale si è verificato nel centro di Cosenza, precisamente all’incrocio di Piazza Loreto. Nel pomeriggio di oggi un’auto, una Fiat Punto, proveniente in salita da via Nicola Serra avrebbe impattato un altro veicolo, una Fiat Panda che sopraggiungeva da via Misasi, provocandone il ribaltamento.

Da quanto si apprende ci sarebbe una persona ferita, un uomo. In un primo momento, a seguito all’impatto, sarebbe stato soccorso dal personale del bar presente in zona e poi trasportato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia e la Polizia municipale con stazione mobile La dinamica dell’impatto è da chiarire. Il traffico è al momento bloccato in attesa dei rilievi del caso e della rimozione dei mezzi presenti sulla carreggiata.