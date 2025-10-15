Sciopero nazionale dei rifiuti: venerdì a Cosenza sospesa la raccolta dell’organico

COSENZA – Potranno verificarsi disagi nella giornata di venerdì 17 ottobre, nel servizio di raccolta dei rifiuti, a causa di uno sciopero nazionale del settore igiene ambientale proclamato dalle organizzazioni sindacali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL. Lo ha comunicato al Comune la Società “Ecologia Oggi”. A causa dello sciopero, la raccolta della frazione organica sarà sospesa. Conseguentemente l’Amministrazione comunale invita l’utenza a non esporre il mastello dell’organico la sera di giovedì 16 ottobre. Nella giornata di venerdì 17 ottobre, Ecologia Oggi garantirà esclusivamente i servizi essenziali, tra cui il mantenimento del decoro urbano e la raccolta presso strutture sanitarie, cliniche, la casa circondariale e le caserme.