Saracena investe nell’inclusione: due borse lavoro per la lettura dei contatori idrici

SARACENA (CS) – L’Amministrazione comunale di Saracena ha pubblicato un avviso per l’attivazione di due borse lavoro destinate al servizio di rilevazione, verifica e controllo delle letture dei contatori dell’acqua potabile. Un’azione concreta, spiegano dal Comune, che unisce formazione, impiego temporaneo e responsabilità civica, puntando a restituire dignità e occasioni di autonomia ai cittadini disoccupati, in particolare a quelli che si trovano in condizioni economiche svantaggiate.

“Offrire lavoro, anche temporaneo, significa restituire fiducia e senso di appartenenza. È la strada che abbiamo scelto per costruire una comunità solidale e attiva”, ha dichiarato il sindaco Renzo Russo, sottolineando la volontà di creare percorsi di reale emancipazione.

Borse lavoro: requisiti e modalità di accesso

Le borse, del valore lordo di 1.500 euro ciascuna per una durata complessiva di sessanta giorni (quattro ore di impegno giornaliero), sono riservate a residenti disoccupati con ISEE inferiore a 15mila euro, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 27 ottobre 2025, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune o recandosi presso l’Ufficio Protocollo. È anche possibile inviare la domanda via PEC all’indirizzo protocollo.saracena@asmepec.it.

La graduatoria resterà valida per tre anni, rendendo possibile il rinnovo dell’iniziativa e l’inclusione periodica di nuovi beneficiari.

Un servizio utile alla collettività

Oltre al valore sociale, l’iniziativa ha una forte ricaduta positiva anche sulla gestione del servizio idrico. La lettura diretta dei contatori, infatti, permetterà di registrare i consumi reali, evitando stime e conguagli, e di monitorare eventuali perdite o sprechi, contribuendo alla sostenibilità ambientale e all’efficienza del sistema. “Le borse lavoro – ha aggiunto il Sindaco Russo – sono un modo concreto per dare risposte ai bisogni sociali. Lavorare significa sentirsi parte di qualcosa e contribuire al bene comune. Continueremo a mettere le persone al centro della nostra azione amministrativa”.