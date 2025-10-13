San Marco Argentano, scoperta una tomba di 2400 anni fa: sepolti madre e figlio

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Si sono concluse nelle ultime ore le operazioni che hanno portato alla scoperta e allo scavo di una sepoltura in fossa terragna nel comune di San Marco Argentano. L’intervento, svolto sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza, rientra in un progetto di archeologia preventiva legato alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

All’interno della tomba, scavata direttamente nel terreno e priva di copertura, sono stati rinvenuti i resti di una donna adulta e di un bambino. Ad accompagnarli nel rito funebre, un corredo composto da ceramiche decorate a figure rosse e gioielli in bronzo, elementi che consentono di datare la sepoltura alla fine del IV secolo a.C. Le indagini sono state condotte da un’équipe di archeologi e restauratori, con l’obiettivo di garantire una documentazione accurata, il recupero dei reperti e la loro tutela secondo i protocolli del Ministero della Cultura.

Questa scoperta rappresenta un nuovo e significativo contributo alla conoscenza storica e archeologica del territorio cosentino, che continua ad arricchirsi grazie alle attività di ricerca e salvaguardia promosse dagli organi competenti.