San Marco Argentano ricorda il Venerabile Agostino Castrillo, nel 70° anniversario della morte

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Una giornata di fede e memoria per ricordare il Venerabile Mons. Agostino Ernesto Castrillo, nel 70° anniversario della sua morte, si terrà giovedì 16 ottobre a San Marco Argentano, città dove il presule visse e operò lasciando un segno indelebile. Il momento centrale sarà la solenne celebrazione eucaristica alle ore 18, presieduta da Mons. Giacomo Cirulli, Vescovo di Teano-Calvi. Una presenza significativa che suggella il legame spirituale tra la Calabria, terra d’adozione pastorale del Venerabile, e la sua Campania natale.

L’evento, preceduto da un triduo di preparazione, ha visto una partecipazione sentita della comunità e delle Suore Ancelle Eucaristiche, con celebrazioni guidate da Mons. Vincenzo Ferraro, Don Edyve Mutembe e Don Paolo Viggiano, parroco di Fagnano Castello. Ieri sera si è svolta una rievocazione della morte del Venerabile Castrillo, animata dall’Ordine Francescano Secolare. A seguire, un momento di preghiera guidato dal vescovo Stefano Rega, e l’omaggio floreale del sindaco Virginia Mariotti, a nome della città.

Nato a Caserta nel 1904, Castrillo fu frate minore e poi Vescovo di San Marco Argentano. È stato dichiarato Venerabile nel 2012 per le sue virtù eroiche e l’instancabile servizio agli ultimi. La sua vita rimane un esempio attualissimo di santità vissuta nel quotidiano, ancora oggi faro spirituale per tanti fedeli. Le celebrazioni del 70° anniversario rappresentano non solo una memoria storica, ma un rinnovato appello alla testimonianza cristiana, ispirata dall’umiltà e dalla carità di Mons. Castrillo.