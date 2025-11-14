San Lucido, proiettili davanti al Municipio: il sindaco De Tommaso denuncia e rassicura la comunità

SAN LUCIDO (CS)– Due oggetti assimilabili a proiettili sono stati ritrovati il 12 novembre dinanzi all’ingresso est del Municipio di San Lucido. Un gesto inquietante, subito segnalato alle forze dell’ordine dal sindaco Cosimo De Tommaso, che ha sporto denuncia-querela contro ignoti presso la locale Stazione dei Carabinieri. L’episodio ha destato sconcerto nella comunità e all’interno della stessa amministrazione comunale, che ha diffuso una dichiarazione ufficiale per condannare fermamente l’accaduto e ribadire la propria fermezza.

“Un atto deprecabile contro l’intera Amministrazione”

«Non possiamo restare in silenzio – afferma il sindaco De Tommaso – dinnanzi a un gesto deprecabile perpetrato ai danni dell’intera Amministrazione Comunale, da sempre votata alla trasparenza, al rispetto delle regole e alla legalità». Il primo cittadino ha espresso piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire la dinamica e individuare i responsabili dell’intimidazione: «Saranno loro, nelle quali riponiamo fiducia e gratitudine, a fare chiarezza sull’accaduto».

Il sindaco di San Lucido “Chi tenta di intimorirci si sbaglia”

L’amministrazione ha ribadito la volontà di proseguire senza esitazioni nel proprio mandato politico-amministrativo, respingendo ogni tentativo di pressione: «Chi pensa di intimorirci dovrà ricredersi. Simili gesti li respingiamo con forza. Non ci lasceremo intimidire e andremo avanti fino alla conclusione del mandato elettorale». Il messaggio finale è rivolto direttamente alla cittadinanza e all’esterno, con toni netti: «San Lucido, sia ben chiaro a tutti, ripudia il malaffare e l’illegalità». L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza e delle intimidazioni contro amministratori locali, un fenomeno che continua a colpire vari territori della Calabria.