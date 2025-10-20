San Lucido, lavori alla nuova rotatoria sulla Statale18: traffico interdetto per due giorni

SAN LUCIDO (CS) Proseguono i lavori sulla SS18 “Tirrena Inferiore” a San Lucido: per consentire la realizzazione della nuova rotatoria al km 322+000. Con una nota il Comune ha reso noto l’interdizione temporanea al traffico veicolare sul tratto di strada per c.da Deuda.

“L’ordinanza n.30 del 20 ottobre 2025 stabilisce che il provvedimento interesserà il tratto di strada in contrada Deuda dalle ore 06:00 di martedì 21 ottobre fino alle ore 20:00 di mercoledì 22 ottobre. L’interruzione della circolazione è necessaria per garantire la sicurezza degli operai e degli automobilisti durante tutte le fasi dei lavori. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire eventuali percorsi alternativi, evitando la zona nei giorni indicati.

Il Comune ringrazia anticipatamente i cittadini per la collaborazione e la pazienza, sottolineando l’importanza dell’intervento che mira a migliorare la viabilità e la sicurezza lungo la Tirrena Inferiore.