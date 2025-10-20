Segnala una notizia

San Lucido, lavori alla nuova rotatoria sulla Statale18: traffico interdetto per due giorni

Tirreno

Da domani, martedì 21 a mercoledì 22 ottobre 2025, traffico interdetto per consentire i lavori in sicurezza alla nuova rotatoria di San Lucido sulla Statale 18

Pubblicato

53 minuti fa

il

Rotatoria San Lucido Statale 18

SAN LUCIDO (CS)  Proseguono i lavori sulla SS18 “Tirrena Inferiore” a San Lucido: per consentire la realizzazione della nuova rotatoria al km 322+000. Con una nota il Comune ha reso noto l’interdizione temporanea al traffico veicolare sul tratto di strada per c.da Deuda.

“L’ordinanza n.30 del 20 ottobre 2025 stabilisce che il provvedimento interesserà il tratto di strada in contrada Deuda dalle ore 06:00 di martedì 21 ottobre fino alle ore 20:00 di mercoledì 22 ottobre. L’interruzione della circolazione è necessaria per garantire la sicurezza degli operai e degli automobilisti durante tutte le fasi dei lavori. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire eventuali percorsi alternativi, evitando la zona nei giorni indicati.

Il Comune ringrazia anticipatamente i cittadini per la collaborazione e la pazienza, sottolineando l’importanza dell’intervento che mira a migliorare la viabilità e la sicurezza lungo la Tirrena Inferiore.

 

